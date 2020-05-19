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The Joseph McDowell Historical Catawba Greenway is closed due to flooding caused by heavy rainfall received in and around Marion. The Greenway will remained closed until further notice, because of incoming rain expected over the next few days.

In the interest of safety and to avoid further damage to the Greenway, please heed all closures and do not cross any barricades or closed signs on the Greenway or any trails. The City will strive to complete the cleanup work as soon as possible and reopen the Greenway when rains have subsided. The City thanks the public for its patience while the Greenway is temporarily closed.

For further information, please contact the Public Works Department at 652-4224.

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(1) comment

Earl Lemongrab
Earl Lemongrab

Every sixty seconds, a minute passes. When it rains, you can count on the McDowell Greenway to be closed. Might as well abandon the thing altogether.

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