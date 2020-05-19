A Spruce Pine man faces sex charges for crimes alleged to have occurred in McDowell, authorities said Tuesday.

Detective Billie Brown of the McDowell County Sheriff’s Office charged Brandon Michael Jarrett, 22, address listed as Washburn Road in Spruce Pine, with three counts of statutory rape of a child by an adult.

Jarrett, who was 20 at the time of the crimes, had a sexual relationship with a 12-year-old female acquaintance between 2018 and 2019.

The Sheriff’s Office received the case on a referral from the McDowell County Department of Social Services.

Jarrett got a $250,000 bond.

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