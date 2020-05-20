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McDowell firefighters and emergency workers began evacuating people in some low-lying areas on Tuesday and heavy rains continued to fall today. More rain is expected tonight.

According to a morning update from McDowell County Emergency Services, Riverbreeze Campground was evacuated on Tuesday. Then on Tuesday night, Glenwood firefighters led the evacuation of Carolina Emerald Mine Campground. The American Red Cross is providing non-congregate sheltering for 11 people.

Here are some rainfall amounts as recorded by electronic weather stations around the county from May 18 through this morning.

Top of Old Fort Mountain: 6.85 inches.

L:ittle Switzerland: 5.48 inches.

Lake Tahoma: 5.65 inches

Old Fort: 4.75 inches

P.G.: 5.75 inches.

Woodlawn: 4.5 inches

North Cove: 2.95 inches.

Marion: 4.75 inches.

Emergency Operations Center: 4.61 inches.

Nebo: 3.19 inches.

Hankins: Not reporting.

Dysartsville: 3.01 inches.

Glenwood: 3.27 inches.

Sugar Hill: 6.06 inches.

Crooked Creek: 7.2 inches.

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