...VERY HEAVY RAINFALL TO PRODUCE FLOODING ACROSS PARTS OF
WESTERN NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH CAROLINA THROUGH
THURSDAY MORNING...
.EXPECT PERIODS OF RAINFALL WITH EMBEDDED THUNDERSTORMS TODAY AND
INTO EARLY THURSDAY MORNING IN RESPONSE TO A STRONG MOIST FETCH
OFF OF THE ATLANTIC OCEAN. WIDESPREAD ADDITIONAL RAINFALL OF 2 TO
4 INCHES ON TOP OF LOCALLY 4 PLUS INCHES THAT HAVE ALREADY FALLEN
WILL CONTINUE TO SET THE STAGE FOR NEW FLOODING TO DEVELOP ACROSS
LOW LYING AREAS INCLUDING NEAR STREAMS, CREEKS AND MAIN STEM
RIVERS. THE ADDITIONAL RAINFALL ALONG AND NEAR THE BLUE RIDGE
ESCARPMENT WILL INCREASE THE THREAT FOR LANDSLIDES AND DEBRIS
FLOWS TODAY AND TONIGHT.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF WESTERN NORTH CAROLINA AND UPSTATE SOUTH CAROLINA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN WESTERN NORTH CAROLINA,
AVERY, BUNCOMBE, BURKE MOUNTAINS, CALDWELL MOUNTAINS, EASTERN
MCDOWELL, EASTERN POLK, GREATER BURKE, GREATER CALDWELL,
GREATER RUTHERFORD, HENDERSON, MCDOWELL MOUNTAINS, MITCHELL,
POLK MOUNTAINS, RUTHERFORD MOUNTAINS, TRANSYLVANIA, AND
YANCEY. IN UPSTATE SOUTH CAROLINA, GREENVILLE MOUNTAINS AND
PICKENS MOUNTAINS.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* SEVERAL WAVES OF MODERATE TO HEAVY RAINFALL AND EMBEDDED
THUNDERSTORMS WILL RESULT IN ADDITIONAL RAINFALL TOTALS OF 2
TO LOCALLY 4 INCHES BY THURSDAY MORNING. ADDITIONAL RAINFALL
OF UP TO 8 INCHES COULD FALL ALONG AND NEAR THE NORTHERN BLUE
RIDGE ESCARPMENT IN NORTH CAROLINA.
* RAPID RISES ABOVE BANKFULL ON STREAMS AND CREEKS MAY OCCUR,
ALONG WITH THE THREAT OF FLOODED ROADWAYS IN EMBEDDED
THUNDERSTORMS OR POCKETS OF HIGHER RAINFALL RATES. MAIN STEM
RIVER FLOODING MAY DEVELOP AS WELL DURING THE MID WEEK PERIOD,
AND PERHAPS PERSIST THROUGH LATE WEEK OR LONGER, ESPECIALLY
ALONG THE CATAWBA RIVER CHANNEL WHERE LONGER DURATION,
SIGNIFICANT FLOODING WILL BE POSSIBLE. IN AND NEAR THE
MOUNTAINS, THE THREAT FOR LANDSLIDE ACTIVITY WILL BE ELEVATED
THROUGH WEDNESDAY NIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
RAINFALL OF MORE THAN FIVE INCHES IN SIMILAR STORMS HAS BEEN
ASSOCIATED WITH AN INCREASED RISK OF LANDSLIDES AND ROCKSLIDES.
IF YOU LIVE ON A MOUNTAINSIDE OR IN A COVE AT THE BASE OF A
MOUNTAIN, ESPECIALLY NEAR A STREAM, BE READY TO LEAVE IN ADVANCE
OF THE STORM OR AS QUICKLY AS POSSIBLE SHOULD RISING WATER,
MOVING EARTH, OR ROCKS THREATEN. CONSIDER POSTPONING TRAVEL ALONG
MOUNTAIN ROADS DURING THE PERIOD OF HEAVY RAINFALL.
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