A Marion man faces drug and gun charges following a traffic stop, authorities said Monday.

Deputy David Jones of the McDowell County Sheriff’s Office charged Dillan Ethan Powell, 22, address listed as Woody McKinney Drive in Marion, with possession of methamphetamine, possession of a firearm by a felon, carrying a concealed firearm and driving while license revoked.

Shortly after 2 a.m. on Friday, March 20, Jones stopped a Chevrolet Cavalier, driven by Powell, on U.S. 70 West because the vehicle had no license plate.

Powell was driving on a revoked license. A search of his person revealed a handgun and 1 gram of methamphetamine.

Powell got a $10,000 bond. Powell has previous convictions for larceny of a motor vehicle and drug possession.

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