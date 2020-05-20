A Marion man is accused of setting fire to a woman's car following a disagreement, authorities said Wednesday.

Deputy Seth Leopold of the McDowell County Sheriff’s Office charged Kenneth Allan Styles, 42, address listed as Styles Drive in Marion, with burning personal property.

Tasha Conner, of Goose Creek Road in Marion, reported on Monday, March 30 that Styles, with whom she is acquainted, set fire to her 2009 Chevrolet HHR after they had a disagreement. According to the report, the fire caused $2,800 in damage.

Deputies located Styles walking on Goose Creek Road early that morning and took him into custody.

Styles got a $10,000 bond.

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