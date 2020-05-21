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Kevin Jacob Suttles

 SUBMITTED

A Marion man faces a marijuana charge following a traffic stop.

Deputy Aaron Vallini of the McDowell County Sheriff’s Office charged Kevin Jacob Suttles, 18, address listed as Miller Avenue in Marion, with felony possession of marijuana.

At 2:07 a.m. on Tuesday, April 28, Vallini stopped a vehicle off Harmony Grove Road in Nebo for traffic violations and found Suttles driving.

A subsequent search of the automobile turned up 5.3 ounces of marijuana.

Suttles got a $1,000 bond.

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