McDowell County Sheriff’s Office investigators continue their search for two people wanted for questioning in a stolen check case.

They would like to chat with Terri Jo Allen, 42, and Russell Andrew Welch, 42.

Harold Saylor, of Mudcut Road in Marion, reported on Feb. 22 that someone stole multiple checks from his residence and passed them at local stores.

Anyone with information concerning the whereabouts of Allen or Welch is asked to call Detective Robert Watson at 652-2237 or McDowell County Crime Stoppers at 65-CRIME (652-7463). You can also text your tips to Crime Stoppers. Text TIP MCDOWELLSO and your information to 888777. With Crime Stoppers, your identity remains anonymous, and you could receive a cash reward.

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