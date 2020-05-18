UPDATE: 6:41 p.m.: After hearing public comments from those supporting and those opposing Sunday beer sales in Old Fort once Hillman Beer opens, the board of aldermen postponed a vote until the next meeting on June 15. 

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Before tonight's meeting of the Old Fort Board of Aldermen, a crowd of up to 200 people gathered in support of growth and Sunday beer sales in the town.

Hillman Beer, based in Asheville, is building a brewery in Old Fort. The aldermen are looking at possibly trying to stop Sunday sales of beer, which Hillman says will hurt their business and was not talked about in early discussions with town leaders.

Old Fort is dry, but a change state regulations last year allows a brewery to sell its own product even if other alcohol sales are prohibited.

Last month, the aldermen delayed a decision to try to stop Sunday sales for 30 days to gather public opinion. This is a developing story and we will have the results of their decision as soon as they are available.

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